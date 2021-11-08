Максимов признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига совместно с Всеукраинским объединением тренеров проанализировала итоги очередного тура чемпионата.

В центральном поединке 14-го тура киевское «Динамо» на своем поле сенсационно уступило полтавской «Ворскле» (1:2). Как итог, лучшим тренером тура признан наставник полтавской команды Юрий Максимов.

В текущем сезоне УПЛ «Ворскла» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Юрия Максимова сыграют с «Мариуполем». Поединок пройдет в Полтаве 21 ноября и начнется в 17:00.

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