Максимов: хорошо, что Дима Ризнык выручает нас

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче УПЛ с «Рухом» (0:0).



«Контролировали ситуацию в первом тайме. В концовке сумбур пошел и случился пенальти. Хорошо, что Дима выручает нас. Понятно, что зимний футбол, поле не дало играть, что мы хотели. Не хочется за судейство говорить. Бойко за такой же момент выгнал футболиста в матче с «Шахтером».

Можно любую карточку найти на молодом игроке: развернулся, что-то сказал в его адрес. Можно все, что хочешь придумать. Благодарен футболистам после «Днепра-1», проявили характер. Они стараются, выжимают. Большое спасибо за это. Степанюк не тренировался неделю из-за ковида, Тамм лечится. Тяжело заменить лидеров команды. Результатом недоволен, потому что хотели победить. Игра была ничейная, ничего страшного», — сказал Максимов.

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