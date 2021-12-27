Макаренко: наслаждался осенью в Венгрии, мне и семье здесь нравится

Полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко поделился впечатлениями от своего опыта в новом чемпионате и Венгрии как страны.

«С точки зрения амбиций и силы нашей команды, мы должны быть на вершине таблицы. Мы потеряли слишком много очков, но весной у команды есть шанс выйти вперед. Осенью у нас были большие победы, для нас также было важно завершить первую половину сезона двумя победами. Я вижу, что команда на правильном пути.

Лично я наслаждался игрой осенью. Мне и моей семье нравится быть здесь, в Венгрии. Весной нам нужно улучшить многие показатели, как по игре, так и по результатам, но я чувствую, что команда сможет это сделать», — цитирует Макаренко официальный сайт «Фехервара».

Напомним, что Макаренко перешел в «Фехервар» минувшим летом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Ворскла» рассчитывает взять в аренду нападающего «Динамо»

Три европейских клуба не смогли договориться о покупке вратаря «Ворсклы» Ризныка

В «Заре» отреагировали на информацию о появлении новичка на сайте УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.