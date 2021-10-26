Магучих рассказала, какие страны ей предлагали сменить гражданство

Бронзовый призер Олимпиады в Токио в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить спортивное гражданство и выступать за них.



«Я не могу переехать, не вижу себя в другой стране. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине. На данный момент у меня такая точка зрения. Не знаю, что будет через 10-15 лет, но сейчас вот так. Не думаю, что ограничиваю свои возможности. Предлагали ли мне другие страны сменить гражданство? Предлагали переехать выступать за них, но я отказалась. Звала Германия, с Кипра звонили, США», – заявила Магучих в интервью «Бегущему банкиру».

Также украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии.

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