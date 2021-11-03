Мадридский «Реал» выиграл у «Шахтера» благодаря дублю Бензема

Завершился матч четвертого тура Лиги чемпионов.

В Мадриде «Реал» одержал победу над «Шахтером». Героем матча в составе испанской команды стал Карим Бензема, сделавший дубль. У дончан забил Фернандо. Это был первый гол украинских команд в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» в текущей таблице вышел на первое место в группе с девятью очками. «Шахтер» идет последним с одним пунктом.



Лига чемпионов. 4 тур

«Реал» (Мадрид) — «Шахтер» — 2:1 (1:1)

Голы: Бензема (14, 61) — Фернандо (39).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас Васкес, Бензема (Йович, 80), Винисиус.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Тете (Марлос, 80), Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Мудрик (Соломон, 71), Фернандо.

Предупреждения: Менди, Каземиро — Дентиньо.

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