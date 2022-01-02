Мадридский «Реал» начал год с поражения: видео матча с «Хетафе»

Первый тур чемпионата Испании в 2022 году начался с сенсации.

Аутсайдеры из «Хетафе» обыграли лидеров из мадридского «Реала». Команда из пригорода столицы Испании выиграла со счетом 1:0. Единственный гол на девятой минуте забил Энес Унал.

«Реал» сохранил лидерство и Андрея Лунина в запасе. Ворота мадридской команды защищал Тибо Куртуа, который сдал изначально положительный тест на коронавирус, но в итоге оказалось, что он здоров.

Мадридцы остались лидерами в таблице, имея 46 очков после 20-ти матчей. У «Севильи» 38 пунктов после 18-ти поединков.

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