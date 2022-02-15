Лыжное двоеборье. Украинец стал 33-м в прыжкках с большого трамплинана Олимпиаде в Пекине

15 февраля на Олимпиаде-2022 будут разыграны медали в лыжном двоеборье у мужчин.

Украину представляет Дмитрий Мазурчук. В прыжках с большого трамплина он стал 33-м с результатом 116,0 м. Отставание от лидера на старте лыжной гонки составит +3,45.

Старт лыжной гонки – в 12:30.

Двоеборье

Мужчины

Большой трамплин/10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 142,0 м /139,8 баллов

2. Кристьян Ильвес (Эстония) – 140 / 128,7

3. Рета Ямамото (Япония) – 140 / 128,7

…

32. Дмитрий Мазурчук (Украина) – 116,0 / 83,5

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