Лялька: покинувшие расположение хоккейной сборной Украины игроки мне не враги

Нападающий сборной Украины по хоккею Виталий Лялька дал комментарий по поводу возникшей скандальной ситуации. «Донбасс» разорвал с ним контракт за то, что тот отказался покидать расположение национальной сборной из-за конфликта клуба с ФХУ.

«Не готов пока комментировать эту ситуацию. Я поступил так, как мне подсказывала совесть. При этом не хочу осуждать тех ребят, которые поступили по-другому и покинули ряды сборной. Морально я их поддерживаю. У них были причины, чтобы принять такое решение. Эти ребята не враги ни мне, ни любому другому игроку нашей сборной. Я слышал это на собрании.

Разрыв контракта с «Донбассом»? Ничего страшного. Буду с клубом. Я только что отыграл за сборную.

Вариант с «Соколом»? Я разговаривал с одним из тренеров киевской команды. Но ни о чем конкретном мы не договорились. Разговоры были не только с «Соколом», но и с представителями некоторых других клубов. Многие клубы интересовались. Но решение я не принял, потому что нужно для начала хотя бы посоветоваться со своими родными», — приводит слова Ляльки официальный сайт ФХУ.

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