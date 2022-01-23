Львовский «Рух» купил защитника сборной Сенегала

«Рух» обзаведется новичком с серьезным статусом. Игроком львовской команды станет сенегальский защитник Эльхаджи Папе Диав.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, о трансфере футболиста будет объявлено в ближайшее время. По имеющейся информации, защитник «Жальгириса» обошёлся «Руху» в 100 тысяч евро.

Папе Диав

В послужном списке Диава есть один матч за национальную сборную Сенегала. 27-летний защитник в Европе выступал за бельгийский «Геел», польскую «Корону», французские «Анже» и «Кан».

Напомним, что «Рух» ушел на зимние каникулы на одиннадцатом месте в таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17-ти матчах.

Ранее защитник «желто-черных» Максим Белый рассказал, как команда втягивается в ритм после отпуска.

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