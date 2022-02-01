Львовские «Карпаты» продлили контракт с полузащитником до 2026 года

«Львы» застраховали одного из своих лидеров.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, правый полузащитник Денис Галенков подписал новый контракт с «Карпатами». Соглашение рассчитано до января 2026 года. Срок действия предыдущего договора истекал по окончании сезона.

26-летний воспитанник днепровского футбола перешел в «Карпаты» летом прошлого года из «Полесья». В составе зелено-белых Галенков провел 18 матчей и забил 2 мяча во Второй лиге. Также на его счету 3 поединка и 2 гола в Кубке Украины.

Прежде футболист выступал за «Олимпик», «Десну» и «Сумы».



«Карпаты» — лидер группы А Второй лиги. В первом официальном матче 2022 года команда Андрея Тлумака примет одного из своих главных конкурентов в борьбе за повышение в классе — «ЛНЗ» (базовая дата тура — 26 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что «Карпаты» подписали новый контракт с нападающим.

Тем временем стало известно, когда Палата споров УАФ рассмотрит «дело Калитвинцева».



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