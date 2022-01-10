«Львов» возобновил подготовку к сезону без легионеров

Футболисты ФК «Львов» возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января «горожане» улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что в тренировочном лагере Олега Дулуба отсутствуют легионеры. Их приезд ожидается завтра. Впрочем, один из них — бразилец Шина на правах годичной аренды будет выступать за «Актобе» из Казахстана.

В расположении «Львова» прибыли два зимних новичка: вратарь Иван Пономаренко из «Буковины» и полузащитник Богдан Mышенко, минувшей осенью защищавший цвета белорусского «Гомеля», есть в его активе и выступления за донецкий «Mеталлург», «Десну» и «Александрию».

По имеющейся информации, с еще несколькими новобранцами львовяне определятся на сборе в Турции, где запланированы восемь контрольных матчей. Пока что незаполненной остается вакансия тренера вратарей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» 26 января сыграет в гостях с «Александрией».

Ранее наставник львовян Олег Дулуб рассказал, как провел новогодние дни в Одессе.

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