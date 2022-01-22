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«Львов сыграл вничью в первом спарринге на сборе в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
22.01.2022
19:35
Новость
Футбол

ФК «Львов» ведет подготовку к весенней части сезона в Турции. Сегодня, 22 января, львовская команда провела первый контрольный матч.

Соперником «Львова» был австрийский «Хартберг». Спарринг завершился вничью со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Львов» - «Хартберг» - 0:0

Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

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