«Львов сыграл вничью в первом спарринге на сборе в Турции

22.01.2022
19:35
Новость
Футбол
ФК «Львов» ведет подготовку к весенней части сезона в Турции. Сегодня, 22 января, львовская команда провела первый контрольный матч.
Соперником «Львова» был австрийский «Хартберг». Спарринг завершился вничью со счетом 0:0.
Контрольный матч
«Львов» - «Хартберг» - 0:0
Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.
Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
«Львов» подписал контракт с игроком африканской сборной
«Львов» больше не рассчитывает на капитана команды
Бразильский экс-полузащитник «Львова» перейдет в команду Первой лиги
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.