«Львов» решил сократить свое пребывание на турецком сборе

15 февраля «горожане» провел сразу два спарринга: утром обменялись голами с датским «Вендсюсселем» (1:1), а вечером разошлись миром с «Тураном» из Казахстана (0:0).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, львовяне решили сократить пребывание на зарубежном этапе подготовки. Из Турции они вернутся домой 16 февраля, хотя планировали — 17 февраля. Это вызвано желанием тренерского штаба предоставить подопечным больше времени для отдыха и восстановления перед возобновлением соперничества в весенней части чемпионата УПЛ.

По имеющейся информации, несмотря на плотный график тренировок и спаррингов травмированных среди львовян – нет.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ «Львов» сыграет 26 февраля в гостях с «Александрией».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Львов» подписал игрока «Шахтера»

Возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове

«Львов» расписал мировую с датчанами на турецком сборе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.