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«Львов» решил сократить свое пребывание на турецком сборе

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
15.02.2022
21:00
«Львов» решил сократить свое пребывание на турецком сборе

15 февраля «горожане» провел сразу два спарринга: утром обменялись голами с датским «Вендсюсселем» (1:1), а вечером разошлись миром с «Тураном» из Казахстана (0:0).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, львовяне решили сократить пребывание на зарубежном этапе подготовки. Из Турции они вернутся домой 16 февраля, хотя планировали — 17 февраля. Это вызвано желанием тренерского штаба предоставить подопечным больше времени для отдыха и восстановления перед возобновлением соперничества в весенней части чемпионата УПЛ.

По имеющейся информации, несмотря на плотный график тренировок и спаррингов травмированных среди львовян – нет.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ «Львов» сыграет 26 февраля в гостях с «Александрией».

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