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«Львов» расписал мировую с датчанами на турецком сборе

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
15:55

ФК «Львов» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 15 февраля, львовская команда сыграла очередной контрольный матч на сборах в Турции.

Соперником «Львова» был датский «Вендсюссель». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Львов» - «Вендсюссель» - 1:1

Голы: ?, 64 (0:1). Ныч, 66 (1:1).

Сегодня львовская команда проведет еще один спарринг. В 16:00 «Львов» сыграет с «Тураном» из Казахстана.

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