«Львов» расписал мировую с датчанами на турецком сборе

15.02.2022
15:55
ФК «Львов» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 15 февраля, львовская команда сыграла очередной контрольный матч на сборах в Турции.
Соперником «Львова» был датский «Вендсюссель». Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Львов» - «Вендсюссель» - 1:1
Голы: ?, 64 (0:1). Ныч, 66 (1:1).
Сегодня львовская команда проведет еще один спарринг. В 16:00 «Львов» сыграет с «Тураном» из Казахстана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
«Львов» подписал игрока «Шахтера»
«Львов» определился с еще одним спарринг-партнером
Возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.