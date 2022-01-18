«Львов» прокомментировал участие своего игрока в чемпионате Крыма

Спортивный директор «Львова» Максим Стефановский прокомментировал подписание контракта с голкипером Иваном Пономаренко, который в 2018-2020 годах играл в «чемпионате» Крыма.



«Мы долго следили, когда он еще играл за «Буковину». Такого украинского казака еще надо поискать. Вопрос в том, чей Крым или где его земля и все такое. Там однозначные вопросы, которые мы ему задавали. Крым - это Украина, он тут, он воспитанник «Днепра», был в Черновцах, здорово разговаривает на украинском языке.

Я не вижу никаких манипуляций по этому поводу. Если кто-то на диване пишет и ничего не хочет спросить, то это проблема этих людей», - сказал Стефановский.

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