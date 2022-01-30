«Львов» проиграл спарринг команде из Сербии

30.01.2022
20:22
Новость
Футбол
«Львов» на сборе в Турции сегодня, 30 января, сыграл очередной спарринг. Соперником львовян была сербская команда «Раднички», которая победила со счетом 1:0.
Товарищеский матч
«Львов» - «Раднички» (Сербия) - 0:1
«Львов»: Ильющенков, Романчук, Драме, Лека, Грисьо, Бусько, Довгий, Васильев, Политыло, Мышенко, Ременяк.
На замену выходили: Фране, Семенив, Мийя, Костык, игрок на просмотре, Зозуля, Крушинский.
Отметим, что в пяти контрольных матчах на турецком сборе львовяне смогли забить только однажды – в ворота «Теплице».
Следующий спарринг «Львов» сыграет 7 февраля с румынской «Чиксередой».
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