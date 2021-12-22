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«Львов» подписал первого зимнего новичка в межсезонье

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
22.12.2021
10:33
Новость
Футбол

ФК «Львов» в нынешнем зимнем межсезонье подписал первого новичка.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua усиление состава «горожане» начали с позиции голкипера, пригласив 23-летнего Ивана Пономаренко, выступавшего за «Буковину».

В составе команды из Черновцов в осенней части сезона вратарь провел 15 матчей. Также в его активе есть выступления за «Днепр» и душанбинский ЦСКА.

Напомним, «Львов» одним из первых среди украинских команд отправится на сбор в Турцию - 16 января 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, что «Львов» проявляет интерес к защитнику черниговской «Десны».

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