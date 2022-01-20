«Львов» подписал контракт с игроком африканской сборной

Футбольный клуб «Львов» продолжает зимнюю трансферную кампанию.

«Горожане» заключили контракт с 24-летним Фаруком Мия. Футболист национальной сборной Уганды играет на позиции атакующего полузащитника. В его послужном списке значатся выступления за такие клубы, как бельгийские «Стандард» и «Мускрон», азербайджанский «Сабаил», хорватская «Горица» и турецкий «Коньяспор».

ФК «Львов» ушел на зимнюю паузу на двенадцатом месте в УПЛ, набрав 17 очков за 18 туров. «Горожанам» весной предстоит трудная борьба за выживание в элитном дивизионе.

Ранее главный тренер «Львова» Олег Дулуб объяснил, почему решил расстаться с многими игроками, которые были ведущими в первой части сезона.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Лунин в третий раз в карьере сыграет в официальном матче за «Реал»

Кривенцов: у «Металлиста 1925» должна быть сила в ногах

У «Динамо» сорвался спарринг со сборной свободных агентов

Новичок «Металлиста» Поблете рассказал о своих лучших качествах

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.