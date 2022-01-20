«Львов» подписал контракт с игроком африканской сборной

Футбольный клуб «Львов» продолжает зимнюю трансферную кампанию.
«Горожане» заключили контракт с 24-летним Фаруком Мия. Футболист национальной сборной Уганды играет на позиции атакующего полузащитника. В его послужном списке значатся выступления за такие клубы, как бельгийские «Стандард» и «Мускрон», азербайджанский «Сабаил», хорватская «Горица» и турецкий «Коньяспор».
ФК «Львов» ушел на зимнюю паузу на двенадцатом месте в УПЛ, набрав 17 очков за 18 туров. «Горожанам» весной предстоит трудная борьба за выживание в элитном дивизионе.
Ранее главный тренер «Львова» Олег Дулуб объяснил, почему решил расстаться с многими игроками, которые были ведущими в первой части сезона.
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