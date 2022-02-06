«Львов» подписал игрока «Шахтера»

«Львов» объявил о подписании контракта с защитником Назарием Муравским. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт львовского клуба.
21-летний защитник в 2017 году перебрался в академию донецкого «Шахтера», а в 2020 году на правах аренды перешел в «Мариуполь», сыграв 14 матчей в УПЛ.
Также Муравский вызывался в сборную Украины U-19.
На зимний перерыв «Львов» ушел на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах.
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