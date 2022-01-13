«Львов» подписал экс-игроков «Александрии» и «Буковины»

Пресс-служба «Львов» объявила о подписании контрактов с двумя новичками – с голкипером Иваном Пономаренко и полузащитником Богданом Мышенко.

Трудовой договор с 23-летним вратарем подписан на 2,5 года. Последним клубом Пономаренко была «Буковина». Ранее он также играл за «Днепр».

Соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано на два года.

Последним клубом Мышенко был «Гомель». Ранее он также выступал за донецкий «Металлург», молдовский «Милсами», «Десну», «Динамо» Тбилиси, «Торпедо-БелАЗ» и «Александрию».

На зимний перерыв «Львов» ушел на 12-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиге, набрав 17 очков в 18 матчах.

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