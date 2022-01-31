«Львов» отправил двух легионеров в аренду

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб не рассчитывает на помощь двух легионеров. Полузащитник Альваро и нападающий Эрнест продолжат нынешний сезон в других командах, сообщает официальный сайт клуба.

Альваро на один год арендовала грузинская «Дила» – бронзовый призер последнего чемпионата. 26-летний бразильский полузащитник присоединился ко «Львову» в феврале 2019 года на правах свободного агента.

Эрнест до лета будет защищать цвета аравийского «Наджрана». 26-летний ганский вингер переехал в Украину летом 2019 года из португальской «Лейрии». Сначала играл за «Рух», а в октябре 2020 года подписал контракт со «Львовом».

Ранее сообщалось, что «Металлист» согласовал трансфер бразильского форварда.

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