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«Львов» определился ещё с двумя спарринг-партнерами

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
06.01.2022
20:41
Новость
Футбол

ФК «Львов» одним из первых среди украинских команд отправится на зарубежный сбор – в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, он будет продолжаться с 16 января по 17 февраля. Запланированы восемь контрольных матчей, шесть спарринг-партнеров львовян уже определены.

Подопечные Олега Дулуба будут выяснять отношения с австрийским «Хартбергом», словацким «Татраном», грузинским «Динамо», чешским клубом «Теплице». Также появилась договоренность на еще два спарринга: 30 января – с сербской «Радничкой» и 7 февраля - с румынской «Чиксередой». Перед отъездом домой львовяне проведут еще два контрольных поединка, соперники уточняются.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» сыграет 26 февраля в гостях с «Александрией.

Ранее стало известно, что Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных футболистов.

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