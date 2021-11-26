«Львов» обыграл «Мариуполь», добыв вторую победу кряду

В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» на своем стадионе встречался со «Львовом». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник львовян Алексей Довгий. Таким образом, «Львов» добыл вторую победу подряд.

«Мариуполь» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. «Львов» набрал 16 очков и переместился на 10-ю строчку.

Премьер-лига

16-й тур

«Мариуполь» – «Львов» - 0:1

Гол: Довгий, 61.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Ворскла» разгромила «Мариуполь», у Тилля два гола и два ассиста

Матч «Мариуполь» — «Львов» пройдет без зрителей

Лидеры против аутсайдеров, разборки прямых конкурентов: главные интриги 16-го тура УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.