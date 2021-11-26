«Львов» обыграл «Мариуполь», добыв вторую победу кряду

В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» на своем стадионе встречался со «Львовом». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник львовян Алексей Довгий. Таким образом, «Львов» добыл вторую победу подряд.
«Мариуполь» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. «Львов» набрал 16 очков и переместился на 10-ю строчку.
Премьер-лига
16-й тур
«Мариуполь» – «Львов» - 0:1
Гол: Довгий, 61.
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