«Львов» на сборах в Турции просмотрит пять новичков

16 января 2022 года футболисты «Львова» собираются улететь на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, возвращение домой галичан запланировано на 19 февраля. На турецком сборе «горожане» собираются провести восемь спаррингов, на просмотре будут находиться и пятеро потенциальных новичков, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в эксклюзивном интервью Meta-раtings.com.ua опроверг информацию, появившуюся в СМИ о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Дмитрием Мандриченко, который в свое время выступал за молодежные составы «Ворсклы», «Динамо», а минувшей осенью защищал цвета ФК «Сабуртало» из Грузии. По словам Олега Дулуба, этим игроком «горожане» не интересуются.

Напомним, что пока «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 17 очков.

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