«Львов» может усилиться экс-игроком «Динамо» (U-21)

«Львов» заинтересовался молдавским атакующим полузащитником Дмитрием Мандрыченко, сообщает ресурс MOLDOVA.sports.md.



Известно, что львовский клуб уже ведет переговоры с игроком.

В нынешнем году 24-летний Мандрыченко стал обладателем Кубка Грузии в составе «Сабуртало», за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее Дмитрий Мандрыченко выступал за «Динамо» U-21.

Отмечается, что кроме молдавского паспорта, у него есть гражданства 2 других стран.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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