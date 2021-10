«Львов» минимально обыграл «Колос» на выезде

Воскресная программа 13-го тура УПЛ стартовала матчем в Ковалевке.

Игра носила закрытый и незрелищный характер. Ее судьбу решил единственный гол, который игрок «Львова» Романюк забил на 83-й минуте.

«Колос» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах, причем не забил на этом отрезке ни одного гола. Ковалевская команда занимает 11-е место с 11-ю очками. «Львов» поднялся на 12-ю строчку с 10-ю пунктами.



Ранее нулевой ничьей завершился матч между «Ингульцом» и «Вересом».

УПЛ. 13 тур

«Колос» — «Львов» — 0:1 (0:0)

Гол: Романчук (83).



«Колос»: Волынец, Ром, Павловец, Петров, Сакив, Милько, Нгамба, Ильин (Костышин, 80), Нуриев (Ренан, 57), Чурко (Кариока, 80), Сичинава (Лысенко, 57).

«Львов»: Илющенков, Бусько (Семенив, 69), Романчук, Лека, Брикнер, Якимец, Ременяк (Альваро, 61), Довгий, Политыло, Эрнест, Ныч (Крушинский, 69).

Предупреждения: Нгамба — Романчук, Довгий, Крушинский, Якимец.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You