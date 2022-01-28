«Львов» избежал поражения в спарринге против «Теплице»

Матч между ФК «Львов» и чешским «Теплице» закончился ничейным результатом - 1:1. Команда из Чехии вышла вперед на 23-й минуте и удерживала победный результат практически до конца поединка.

Львовская команда на 89-й минуте получила право на пенальти, который реализовал Мишенко.

Контрольный матч

«Львов» - «Теплице» - 1:1

Голы: Мареш, 23 (0:1). Мышенко, 89 – с пенальти (1:1).

Напомним, это уже третий спарринг «Львов» на зимних сборах, ранее команда со Львова сыграла с Хартбергом из Австрии и Динамо Тбилиси, в которых был зафиксирован одинаковый счет – 0:0.

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