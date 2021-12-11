Лужный: готов начать работу в Англии

Бывший защитник и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный рассчитывает в ближайшее время вернуться к тренерского работе. Украинский специалист хочет вернуться на Туманный Альбион.

«Я готов начать работу в Англии. У меня есть большой опыт выступлений в европейском футболе и в Лиге чемпионов, я могу принести хорошую дисциплину в любую команду.

Если вы посмотрите на команды Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то все они обладали хорошей дисциплиной. Конечно, у них были качественные футболисты, но дисциплина на поле и в раздевалке необычайно важна», — передает слова Лужного Sky Sports.

В прошлом футболист пять сезонов отыграл в Англии, выступая за «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

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