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Лунин заразился коронавирусом и уйдет на самоизоляцию

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
17:26
Новость
Футбол

У украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина был выявлен коронавирус, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Также положительные тесты на COVID-19 сдали Асенсио, Бэйл, Родриго и Давиде Анчелотти.

Ранее была информация, что полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник команды Марсело сдали положительный тест на коронавирус.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.

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