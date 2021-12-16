Лунин заразился коронавирусом и уйдет на самоизоляцию

16.12.2021
17:26
Новость
Футбол
У украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина был выявлен коронавирус, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Также положительные тесты на COVID-19 сдали Асенсио, Бэйл, Родриго и Давиде Анчелотти.
Ранее была информация, что полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник команды Марсело сдали положительный тест на коронавирус.
Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.
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