Лунин выйдет в основном составе «Реала» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что основной вратарь команды Тибо Куртуа плохо себя чувствует. Бельгийский голкипер пропустит матч кубка Испании.

«Куртуа завтра играть не будет. Ничего серьезного, но он неважно себя чувствует. Думаю, к воскресенью он восстановится», — цитирует Анчелотти AS.

Таким образом, украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основном составе команды в матче Кубка Испании против «Эльче». Поединок пройдет 20 января.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер может стать игроком нидерландского клуба.

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