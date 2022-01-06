Лунин выиграл первый официальный матч в воротах «Реала»

Состоялся поединок 1/16-й финала Кубка Испании между «Алькояно» из третьего дивизиона и «Реалом».

Ворота мадридцев защищал Андрей Лунин, который не спас свою команду от пропущенного гола на 66-й минуте. Украинский голкипер в этом эпизоде мог сыграть лучше, равно как и в тех, где отдавал неудачные передачи. Но ему также удалось совершить четыре сэйва, а команда победила.

Это первая победа Лунина в составе мадридского «Реала» во втором официальном матче. Год назад с украинцем в воротах королевский клуб проиграл в Кубке тому же «Алькояно» (1:2 в овертайме).

Кубок Испании, 1/16 финала

«Алькояно» — «Реал» (Мадрид) — 1:3 (0:1)

Голы: Дани Вега (66) — Милитао (39), Асенсио (76), Иско (79).

«Реал»: Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Вальверде, Каземиро, Камавинга (Иско, 78), Родриго (Себальос, 86), Мариано (Асенсио, 48), Азар (Кроос, 78).

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