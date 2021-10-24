Лунин включен в заявку на матч с «Барселоной»

Сегодня, 24 октября, состоится центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Стала известна заявка мадридской команды на Эль-Класико, в которой нашлось место и украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Отметим, что Лунин еще не провел ни одного матча за «Реал» в чемпионате Испании.

В заявку Реала попал и Карим Бензема, который получил повреждение в матче с донецким Шахтером.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 17:15.

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