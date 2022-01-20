Лунин в третий раз в карьере сыграет в официальном матче за «Реал»

Стали известные стартовые составы «Эльче» и мадридского «Реала» на очный матч в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Игра начнется в 20.00.

В основной состав «Реала» попали: Лунин, Лукас Васкес, Начо, Алаба, Марсело, Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго, Йович, Винисиус.

Для Андрея Лунина эта игра станет третьей официальной за королевский клуб из столицы Испании. Два предыдущих матча он тоже сыграл в Кубке Испании, причем против одного и того же соперника — «Алькояно». В нынешнем сезоне «Реал» выиграл у этой команды (3:1), а вот в минувшем сенсационно проиграл 1:2, причем претензий к украинскому вратарю хватало.

Напомним, что Андрей Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года.

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