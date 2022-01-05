Лунин проведет первый официальный матч в сезоне за мадридский «Реал»

Стал известен состав мадридского «Реала» на матч 1/16 финала Кубка Испании против представителя третьего по рангу дивизиона «Алькояно». Игра начнется в 22.30.

«Реал»: Лунин, Начо, Милитао, Алаба, Марсело, Вальверде, Каземиро, Камавинга, Родриго, Мариано, Азар.

Для Андрея Лунина это второй официальный матч за «Реал» после перехода в мадридский клуб из «Зари» летом 2018 года. Первый состоялся в 2021 году. Это тоже был поединок Кубка Испании против «Алькояно». «Реал» тогда сенсационно проиграл со счетом 1:2 в дополнительное время.

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