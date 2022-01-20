Лунин опять пропустил, но победил: видео всех голов матча между «Реалом» и «Эльче»

Завершился матч стадии 1/8 финала Кубка Испании между «Эльче» и «Реалом».

Поединок мог завершиться сенсацией. Но «Реал» в меньшинстве сумел одержать волевую победу и пройти в четвертьфинал.

Основное время матча закончилось нулевой ничьей. В конце первого дополнительного тайма Марсело оставил мадридцев вдесятером. И тут же после розыгрыша штрафного и дальнего удара Верду рикошет оставил Андрея Лунина без шансов на спасение.

«Реал» вытащили игроки, которые почти не получают игрового времени. Сравнял счет Иско.

А победу «сливочным» принес Эден Азар, который в мадридском клубе раздражает уже чуть ли не всех.

В компенсированное к овертайму время Лунин, для которого это был третий в карьере матч за «Реал», ошибся и пропустил с острого угла. Однако гол не засчитали из-за фола со стороны игрока «Эльче» по ходу атаки.

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