Лунин не попал в стартовый «Реала» на матч с «Хетафе»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не будет защищать ворота «Реала» со стартовых минут матча Примеры с «Хетафе».

Несмотря на положительный тест на коронавирус, Тибо Куртуа смог доказать, что у него нет этой болезни. Поэтому в воротах «Реала» сегодня будет бельгиец.

Напомним, что Андрей Лунин перешел в мадридский «Реал» летом 2018 года. Но с тех пор он провел только один матч за столичный королевский клуб.

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему Лунин не имеет игровых минут в мадридской команде.

Матч с «Хетафе» начнется в 15.00 по времени Киева. «Реал» уверенно лидирует в таблице испанской Примере.

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