Лунин может стать игроком нидерландского клуба

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Аякса». Амстердамский клуб находится в поисках нового вратаря на следующий сезон, потому как летом Андре Онана перейдет в «Интер».

Как сообщает Fichajes.net, «Аякс» рассматривает две кандидатуры – Лунина и Влаходимоса из «Бенфики».

Нидерландский клуб понимает, что Лунина будет тяжело приобрести, поэтому рассматривает вариант с арендой на один или два сезона.

В текущем сезоне 22-летний Лунин в составе «Реала» провел один матч в Кубке Испании, пропустив один мяч.

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