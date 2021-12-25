Лунин может перейти в клуб Премьер-лиги Англии

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении вратаря «Реала» Андрея Лунина, сообщает El Nacional.cat.



Известно, что украинец готов покинуть мадридский клуб ради получения игровой практики, а «Реал» не будет препятствовать переходу, если сумма трансфера перекроет затраты на голкипера.

Одним из вариантов на замену Лунина видится 24-летний Дани Карденас из «Леванте».

В этом сезоне 22-летний украинец еще не играл за «Реал».

В текущей АПЛ ворота «Ньюкасла» защищали три вратаря – Карл Дарлоу (8 игр, 0 – сухих; 1,88 пропущенных за матч), Фредди Вудмен (4, 0; 3,00) и Мартин Дубравка (6, 1; 2,33).

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.

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