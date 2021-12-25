Лучший бомбардир «ВПК-Агро» подписал новый контракт с клубом

Зелено-белым удалось сохранить ударного форварда.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Станислав Кулиш, контракт которого с «ВПК-Агро» истекал 31 декабря, продлил соглашение с клубом еще на год.

32-летний Кулиш перебрался в «ВПК-Агро» в начале этого года из «Кремня» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне воспитанник «Днепра» провел в общей сложности 13 матчей и забил 9 мячей. Прежде форвард выступал также за «Днепр-75», «Днепр-2», каменскую «Сталь», «Металлист», «Александрию», «Львов», «Днепр-1» и «Волынь».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб, расстался с защитниками Дмитрием Зозулей и Акаки Хубутией, а также полузащитниками Лукой Коберидзе и Иваном Будняком (последний уже подписал контракт с «Перемогой»).

Под вопросом будущее в команде защитника Павла Пашаева, полузащитника Дмитрия Лепы и нападающего Александра Яровенко. 30 декабря заканчивается контракт у капитана зелено-белых защитника Сергея Палюха.

Ранее наш сайт сообщал, что «ВПК-Агро» арендует несколько игроков «Днепра-1».

Также стало известно, когда и где «Полесье» начнет подготовку к весенней части сезона.



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