Лучший бомбардир Первой лиги сезона 2004/2005 стал спортдиректором «Виктории»

Известный в прошлом украинский нападающий/полузащитник пробует себя в новой роли.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, бывший игрок киевского «Арсенала», ЦСКА, «Черноморца», «Николаева», винницкой «Нивы», черкасского «Днепра» и целого ряда казахстанских клубов Роман Пахолюк назначен на должность спортивного директора «Виктории» из Николаевки.

42-летний Пахолюк, который в составе винницкой «Нивы» с 17 голами в сезоне 2004/2005 стал лучшим бомбардиром Первой лиги, завершил профессиональную карьеру в 2016 году в составе второлигового «Арсенала». Впоследствии работал главным тренером аматорского «Межигорья» из чемпионата Киевской области.

Стоит отметить, что в свое время Пахолюк вместе с нынешним главным тренером «Виктории» Анатолием Бессмертным играл за черкасский «Днепр».

После 17 туров чемпионата Второй лиги «Виктория» занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда из Сумской области примет «Энергию».

Ранее наш сайт сообщал об уходе из «Виктории» Владимира Аржанова и еще трех опытных футболистов.

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