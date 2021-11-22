Лучший бомбардир «Кристалла» покинул команду

Клубу и футболисту оказалось не по пути.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, херсонский «Кристалл» расторг контракт с нападающим Иваном Глывым. Соглашение должно было действовать до 20 июля 2022 года. По неофициальной информации, клуб попрощался с игроком из-за неоднократного нарушения дисциплины.

27-летний Глывый защищал цвета «Кристалла» с лета 2014 года, с перерывом в несколько месяцев в весенней части прошлого сезона, когда он выступал за «Агробизнес».

В нынешнем сезоне Второй лиги выпускник симферопольского УОР провел 11 матчей и забил 3 мяча. Из игроков «Кристалла» столько же голов на счету Владислава Клюева, у остальных — меньше.

«Кристалл» после 19 туров Второй лиги занимает 15-е место в группе Б. Осеннюю часть чемпионата команда Юрия Кулиша закроет 27 ноября выездным матчем с «Полтавой».

Ранее наш сайт сообщал, что «Альянс» получил подкрепление перед матчем с «ВПК-Агро».

Также стало известно, что в «Буковине» перед сегодняшним матчем чемпионата произошла вспышка коронавируса.

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