Лучший бомбардир аутсайдера Первой лиги возобновил тренировки после травмы

Последний раз футболист выходил на поле еще в августе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после долгого отсутствия, связанного с повреждением икроножной мышцы, нападающий «ВПК-Агро» Станислав Кулиш возобновил тренировки с командой.

В шести матчах нынешнего чемпионата с 32-летним Кулишом в составе «ВПК-Агро» набрал 6 очков, при этом сам форвард отметился 4 голами. Без него зелено-белые разжилась 4 зачетными пунктами в восьми поединках.

«ВПК-Агро» занимает 15-е место в Первой лиге. В воскресенье команда Александра Грицая примет «Кремень», который на днях объявил об отставке Игоря Столовицкого с поста главного тренера.

Ранее стало известно, смогут ли болельщики посетить матч сборных Украины и Болгарии в Одессе.

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