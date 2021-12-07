Лучшим игроком Серии А в ноябре признан Чалханоглу, лучшим тренером - Гасперини

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком Серии A в ноябре.



В прошлом месяце турок забил три мяча и отдал одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Италии — против «Милана» (1:1), «Наполи» (3:2) и «Венеции» (2:0).

Всего в нынешнем сезоне Чалханоглу сыграл в 14 матчах Серии A, забил пять голов и сделал пять ассистов.

После 16 туров «Интер» занимает второе место в чемпионате Италии. От «Милана» команда Симоне Индзаги отстает на одно очко.

Лучшим тренером Серии A в ноябре признали Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.



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