Лучкевич: «Днепр-1» хорошо провел первый тайм против «Динамо», во втором тайме мы подсели

Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич высказался после выездного матча с «Динамо» (0:2) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Первый тайм мы провели очень хорошо. Тренерский состав хорошо разобрал «Динамо», выбрал правильную тактику. Мы правильно перемещались, правильно двигались, контролировали мяч. Создавали моменты, пару моментов у нас было. Во втором тайме все сломал быстрый гол. Мы ожидали, что игроки «Динамо» сразу побегут, будут накрывать. Пошла нервозность, ошибки. И быстрый гол забили нам — исполнение Цыганкова.

Думаю, в первом тайме мы показали, что разбирали соперника. Очень правильно накрывали, не сели в оборону, не устроили «Сталинград», не ставили автобусы, а старались накрывать на их половине поля. Нам это удавалось. А во втором тайме где-то подсели, силы не безграничны, заканчиваются. И, к сожалению, 0:2 проиграли.

«Динамо» — это гранд нашего чемпионата. У них хорошие футболисты. Если в первом тайме нам удавалось выходить в атаку и создавать моменты, то во втором мы подсели физически, поэтому было тяжеловато.

Чемпионат ты не выиграешь за одну игру. Необходимо набирать очки с теми командами, с которыми ты обязан играть. Пока у нас неудачные результаты с грандами, но мы боремся. У нас цель — еврокубки», — цитирует Лучкевича официальный сайт «Днепра-1».

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