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Лучи определил лучшего арбитра Украины 2021 году

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
10.12.2021
21:38
Новость
Футбол

Из года в год Украинская ассоциации футбола совместно с Комитетом арбитров определяет лучшего арбитра.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по итогам 2021 года это звание будет присуждено Екатерине Монзуль из Харькова.

На вчерашнем гала-представлении, посвященном 30-летию УАФ, это косвенно подтвердил глава Комитета арбитров нашей страны итальянец Лучано Лучи, сказав, что она для него – номер один.

По итогам этого года украинка также была отмечена ФИФА, став четвертой в рейтинге лучших женщин-арбитров.

В течении календарного года Монзуль провела не один десяток матчей как на внутренней, так и международной аренах.

Напомним, что 40-летняя харьковчанка была признана лучшей в Украине в 2020 году, а в течении минувшего десятилетия неоднократно входила в когорту лучших среди женщин в мировом футболе.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.

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