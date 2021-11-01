Луческу: завтра мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед матчем 4-го тура ЛЧ против «Барселоны».



«Неужели на игру с Барселоной нужно кого-то мотивировать? Я слышал вопросы об отсутствии игроков у них. Любой игрок, который приехал сюда – качественный. У нас нет игроков с отступными в миллиард, а у них есть. Завтра мы это увидим.

Отсутствие Пике компенсирует Гарсия. Он также хорош. Это будущее «Барселоны», он намного моложе. Агуэро не особо играл в последнее время. Тем более, у них есть Депай, который является их ударной силой. Играет хорошо и забивает. Отсутствие Месси сказалось на всю команду. С его уходом они что-то потеряли в плане психологии.

И у нас отсутствуют Попов и Беседин – важнейшие игроки команды. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. «Динамо» Киев против «Барселоны» – играют две команды. Я уверен, что мы сыграем хороший матч.

Это будет команда Кумана или новая «Барселона»? За три дня ничего не поменяешь. Новая «Барселона» не может быть. Играют те игроки, которые готовы физически, которые здоровы.

Пока что никаких изменений нет в «Барселоне». Они не выиграли у «Алавеса». К сожалению для Серхи, у него не все игроки в составе, чтобы он поставил свою игру. Он совершенно не был готов к этому переходу. Это решение об уходе Кумана и его назначении было принято за час.

Я бы хотел, чтобы все зрители, которые будут присутствовать на матче, поддерживали команду и толкали ее вперед. У нас есть сложный календарь в групповом этапе Лиги чемпионов. Дома хорошо сыграли с «Бенфикой», заслуживали на победу. После этого последовало два сложных выезда в Мюнхен и Барселону.

Теперь вернулись домой. На выезде мы играли против каталонцев со страхом, сами создали для них преимущество и позволили реализовать моменты после грубых ошибок.

В преддверии завтрашней игры я рассказал ребятам, как в 2004 году к нам приехала «Барселона», в той игре дебютировал Месси. «Шахтер» выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры. Тогда «Барселона» также имела переходный период. Эта победа дала большой толчок в развитии «Шахтера».

Завтра мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата. После пяти лет без Лиги чемпионов мы попали в очень сложную группу, где у «Баварии» большое преимущество перед остальными тремя командами. Верю в своих ребят и хочу от них завтра увидеть большую мотивацию и хорошую игру.

В связи с тем, что Миколенко выбыл на две недели или больше, я решил посмотреть на этой позиции Шабанова на тот случай, если не сможет сыграть Караваев. Александр хорошо знает, как играть на этой позиции, я просто смотрел на будущее как вариант смены одного игрока на другого», – сказал Луческу.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».

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