Луческу: я был с «Шахтером» в Донецке до последнего, я ничего не боюсь

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу опроверг слухи румынской и турецкой прессы о боязни специалиста вернуться в Украину на фоне напряженности у границ с Россией.
«Я, безусловно, вернусь со своей командой в Украину. Я был во главе «Шахтера» в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я ничего не боюсь. Я никого не боюсь.
Киевское «Динамо» покинет Анталию по окончании сбора. О том, чтобы не уехать, речь не идет. Команда вернется в Киев, когда завершит подготовку», — цитирует Луческу турецкий KanalB.
Ранее исполнительный директор УПЛ рассказал, будет ли перенесен стартовый матч весенней части чемпионата.
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