Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Барселона» — «Наполи»: ставки «Шахтёр» — «Астана»: где смотреть Вондроусова - Ястремская: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Луческу: я был с «Шахтером» в Донецке до последнего, я ничего не боюсь

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
19:33

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу опроверг слухи румынской и турецкой прессы о боязни специалиста вернуться в Украину на фоне напряженности у границ с Россией.

«Я, безусловно, вернусь со своей командой в Украину. Я был во главе «Шахтера» в Донецке до последнего момента в 2014 году. Я ничего не боюсь. Я никого не боюсь.

Киевское «Динамо» покинет Анталию по окончании сбора. О том, чтобы не уехать, речь не идет. Команда вернется в Киев, когда завершит подготовку», — цитирует Луческу турецкий KanalB.

Ранее исполнительный директор УПЛ рассказал, будет ли перенесен стартовый матч весенней части чемпионата.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Цыганик – о трансферах «Динамо»: брать разный хлам – смысла нет
Цыганик – о трансферах «Динамо»: брать разный хлам – смысла нет
УЕФА назначил дату матча Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» и «Спортингом»
УЕФА назначил дату матча Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» и «Спортингом»
«Динамо» разгромило «Кайрат» на турецких сборах
«Динамо» разгромило «Кайрат» на турецких сборах

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи