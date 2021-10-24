Луческу: возвращаться после Лиги чемпионов ко внутреннему чемпионату – всегда сложно

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал матч 12-го тура УПЛ с «Днепром-1». Поединок прошел на НСК «Олимпийский» и завершился победой киевлян со счетом 2:0.

«Сложная игра с хорошим соперником. У «Днепра-1» была неделя на подготовку к этому матчу, мы же сыграли тяжелый поединок в Барселоне, после которого получили порцию критики. Мы провели анализ и разбор этой игры. Возвращаться после Лиги чемпионов ко внутреннему чемпионату – всегда сложно. Тем более мы встречались сегодня с одной из лучших команд нашего первенства. Поэтому матч был сложным.

В первом тайме была равная игра, даже с преимуществом нашего соперника. Мы спешили доставить мяч в штрафную «Днепра-1», суетились, что приводило к ошибкам и потерям мяча. Соперник использовал наши потери через хороший контроль мяча. Они не создавали опасных моментов у наших ворот, но мяч отдавали тяжело.

После разговора в раздевалке в перерыве и проведенных замен картина на поле изменилась. Мы стали контролировать мяч и заставили соперника играть так, как мы хотим – чтобы они выходили в прессинг и бегали за мячом. Тем самым смогли освободить зоны за их спинами, куда мы должны были врываться. Игра с нашей стороны стала совсем другой.

В целом же, я доволен результатом и игрой. Единственное, что мне не до конца понравилось, и я сказал об этом игрокам, – профессиональные футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов, должны доигрывать эпизоды до конца. Мы создали большое количество опасных моментов у чужих ворот, но реализация была слабой. Мы выходили три в один, четыре в два, и должны были реализовывать эти шансы и забивать голы, готовясь тем самым к матчам Лиги чемпионов. Поэтому хотелось бы от игроков больше концентрации и профессионализма», — приводит слова Луческу пресс-служба клуба.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков.

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