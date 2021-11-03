Луческу: у «Динамо» были моменты с «Барселоной», но мы их не реализовали

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокоментировал поражение украинской команды в четвертом туре Лиги чемпионов от «Барселоны» в Киеве со счетом 0:1.

"К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали.

Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растем. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти.

Не стоит забывать, что Динамо на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.

Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с Барселоной, на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку.

В первой игре нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже положительный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот.

Моменты, которые создала Барселона в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом, команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с Баварией будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо".

Следующим соперником киевлян в Лиге чемпионов станет мюнхенская «Бавария», матч состоится 23 ноября в Киеве.

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