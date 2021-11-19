Луческу: с хорошим настроением готовимся к игре в Лиге чемпионов

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу киевлян над «Черноморцем» (6:1) в матче Премьер-лиги Украины.



«После двухнедельной пауза нужна была эта игра, эта победа. Тем более, что многие игроки разъехались по сборным. Те, которые остались с нами, проделали хорошую работу, и это было видно на поле. Они хорошо двигались, хорошо физически смотрелись.

Естественно, довольны результатами и игрой. Наш опыт, больший чем у игроков «Черноморца», сделал свое дело. С хорошим настроением готовимся к игре в Лиге чемпионов.

Был хороший ритм игры. Те, кто мало играли или не играли совсем, имели возможность себя показать, у них было большое желание, в принципе они хорошо дополнили отсутствие тех, кто был задействован в матчах национальных сборных.

Игра дает импульс к подготовке к следующей игре и состояние – физическое и психологическое. Всегда ждем президента, всегда рады его приходу – это нормально», – сказал Луческу.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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